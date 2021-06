Corleone, ritardi nei lavori sulla strada provinciale 4: "Che fine ha fatto il progetto?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Strada provinciale 4, cercasi progetto del primo lotto. Sono consapevole - dice Maurizio Pascucci, consigliere comunale di Corleone e capogruppo di Attiva Sicilia - che vi è un direttore dei lavori, un responsabile progettuale della Città metropolitana e che vi sarà un collaudatore della strada. Ma sono altresì convinto che la partecipazione popolare dei cittadini è un valore che non si esaurisce partecipando ad eventi istituzionali a riunioni tecniche o buffet di cortesia. Il controllo popolare sull'esecuzione di un'opera pubblica è una scelta di democrazia e trasparenza. Presenterò un'interrogazione urgente al Sindaco di Palermo, presidente della Città metropolitana, dove chiederò che il progetto del primo lotto del cantiere strada provinciale 4 venga a disposizione di tutti i cittadini per la sua consultazione nella Sala del consiglio comunale e che possa essere consultato da tutti .

La fine dei lavori, che dovevano essere consegnati domani 20 giugno 2021, è stata prorogataa al 30 ottobre 2021. La ditta appaltatrice sarà chiamata a pagare delle penali? Se si qual è l'importo economico e come verrà utilizzato? Se non vi saranno penali significa che vi sono invece responsabilità della Città metropolitana. Quali? Non riesco a capire la situazione dell'asfaltatura. Ci giungono versioni diverse, a secondo del momento. La domanda è semplice: il progetto prevede che la strada sia asfaltata tutta o gli interventi sono previsti a macchia?Le canalizzazioni dell'acqua saranno effettuate a regola d'arte per tutto il tratto? I muretti a secco con i gabbioni sono previsti per tutto il tratto o saranno presenti solo a Borgo Schirò? Nei punti di intervento di dissesto l'intervento è stato effettuato con massicciata onde evitare avvallamenti futuri? Sull'esecuzione del ponte è stata ben valutata la stabilità a fronte del massimo peso sopportabile? Chi eseguirà gli interventi nel tratto che collega la statale 118 alla provinciale 4 di Corleone.