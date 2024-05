Mancano i reagenti per gli esami della celiachia, ritardi nelle diagnosi al Cervello

Sono in attesa di un referto, quello legato alla celiachia, e il motivo è che mancano i reagenti per analizzare i campioni di sangue prelevato: sono decine le famiglie che si sono affidate all'ospedale Cervello e che, aspettando una diagnosi per i loro bambini, si sono sentite rispondere che il ritardo sarebbe da imputare all'assenza dei reattivi delle transglutaminasi, gli anticorpi maggiormente validati e più sicuri per la definizione della malattia del glutine. "Adesso - fanno sapere dall'azienda sanitaria - i kit sono arrivati e la situazione dopo tre settimane presto tornerà alla normalità".

Ma intanto c'è ancora chi è in attesa dell'esito di un esame. A raccontare la storia a PalermoToday è la mamma di una bambina di 5 anni. "Mia figlia - dice - ha fatto questo tipo di esame in un laboratorio privato. E le è stata diagnosticata la celiachia. Il test, però, andrebbe ripetuto in un laboratorio ospedaliero sia per avere la certezza della diagnosi, sia perché la piccola dovrebbe fare una gastroscopia. Come noi, anche altri bambini vivono con una diagnosi in sospeso". La bambina ha effettuato il prelievo il 6 maggio. "Ci avevano detto che i risultati sarebbero arrivati dopo 10/15 giorni - continua - e invece dopo 20 giorni ancora nulla. E ci hanno raccomandato di continuare a far mangiare la bambina normalmente, altrimenti gli esami futuri potrebbero essere falsati. Così abbiamo inviato una mail e non potevamo credere alla risposta". Nella mail si legge infatti: "Dai primi di maggio sono finiti i reattivi per potere fare le transglutaminasi (...), arriveranno prima o poi, ma al momento non si sa quando (...), abbiamo anche altri bambini con eventuali diagnosi in sospeso".

Il ritardo secondo l'azienda sarebbe da imputare al tempo fisiologico legato all'acquisizione dei kit. "In effetti il ritardo c'è stato - ammette a PalermoToday il dottor Francesco Arcoleo, primario unità operativa complessa di Patologia clinica del Cervello - ma tutti i sieri sono stoccati in congelatore e quindi gli esami dei bambini saranno analizzati senza doverli ripetere e in massimo due settimane alle famiglie arriveranno i referti. Il ritardo nell'acquisizione dei reagenti ci ha impedito di poterci approvvigionare e dunque eseguire i test ma - precisa - nessun allarme".

Il laboratorio di Patologia clinica del Cervello, d'altronde, è uno dei primi in città per questo tipo di test. "Dal primo gennaio a oggi sono state più di 1.200 le richieste di transglutaminasi - specifica ancora il primario - ora abbiamo i reattivi e possiamo procedere a validare i test per cui siamo indietro, ovvero da circa metà aprile. Sono esami che hanno già dei tempi di consegna di circa 15 giorni. Stiamo ora refertando e nell'arco di questa settimana faremo tutti gli arretrati. L'anno scorso abbiamo fatto oltre 2.000 translugatimasi Iga e 1800 Igc. Siamo uno dei laboratori più produttivi della Sicilia".

Intanto i sieri dei bambini sono stati stoccati nelle celle frigo del laboratorio rispettando i tradizionali metodi di conservazione, cosa che non comporterà il ripetersi del prelievo. "Non sono dei biomarcatori di cui c'è carenza - conclude Arcoleo - e non è un ritardo che può inficiare o peggiorare la diagnosi. Purtroppo nella delibera di acquisizione dei nuovi reagenti non era disponibile la somma e in prossimità di scadenza, di solito giugno, può succedere. La somma tuttavia è stata immediatamente rimpinguata e i fondi usati per l'acquisto dei reagenti".