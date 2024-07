Incubo Ustica-Palermo, il mare è calmo ma l'aliscafo si ferma: "Più facile raggiungere Parigi"

Visto dall'oblò dell'aliscafo il mare era calmo. Eppure il viaggio da Ustica a Palermo di ieri si è trasformato in un incubo per i quasi 200 passeggeri a bordo del Carmen M. Il mezzo della Liberty Lines è giunto al porto con oltre un'ora di ritardo, ma non per colpa delle condizioni meteorologiche. "L'aria condizionata veniva spenta, siamorimasti più volte fermi in mezzo al mare e due ragazze hanno avuto un collasso. Per non parlare del ritardo", dice a PalermoToday uno dei passeggeri.

La corsa dall'isola a 36 miglia dal capoluogo è partita alle 17.30, come previsto, e sarebbe dovuta arrivare in un'ora e mezza. L'aliscafo è attraccato dopo le 20. Lo stesso disagio si era registrato anche domenica scorsa. "Gli operatori turistici di Ustica - racconta ancora chi era a bordo - sconsigliano di prendere questo aliscafo. I motori vanno in sofferenza, quindi oltre a calare di potenza, il mezzo si ferma ogni dieci minuti. Quindi anziché raggiungere Palermo nel tempo prestabilito, ci si impiega il doppio. La gente ieri era buttata a terra disperata, non solo per il caldo, ma perché da fermi si soffre il mare".

A raccontare quanto accaduto è stato anche un residente pendolare: "E' una vergogna, una delle due ragazze soccorse stava veramente male. E' stata presa di peso, un medico a bordo le misurava la pressione semplicemente sentendo il battito delle pulsazioni. Tutti gli altri passeggeri cadevano tipo birilli. Un ritardo irragionevole, alla vista delle condizioni mare di ieri. Il mezzo è inadeguato: ci impiega lo stesso tempo di un volo Palermo-Parigi".

Dai video registrati da alcuni passeggeri durante la traversata e dalle previsioni di MeteoMar risulta che, nella giornata di ieri, il mare sarebbe stato calmo. "I dati ci dicono che c'è stato un picco di 0,8 metri di onda durante la giornata, ovvero meno di un metro di mare - puntualizza uno dei pendolari -. E' piuttosto una situazione reiterata che si presenta ogni volta che il mezzo è pieno. Ma l'isola si affaccia all'alta stagione e questa corsa è senza dubbio quella più battuta perché è l'ultima. E chi la sceglie può trascorrere l'intera domenica a Ustica. Non succede nulla di simile con il Tiziano, sebbene sia un aliscafo più vecchio. Inoltre il biglietto a prezzo pieno costa oltre 70 euro, andata e ritorno. Pagare questa cifra per un servizio simile è vergognoso".

Dalla Liberty Lines fanno sapere che comunque l'aliscafo è giunto a destinazione, nonostante il ritardo. "L'aliscafo era molto carico - specificano dalla compagnia -. A bordo c'erano 194 passeggeri, più i bagagli e le attrezzature di chi fa diving. Autorizziamo il trasporto per non penalizzare l'isola, che vive anche grazie a chi fa immersioni nei fondali della riserva naturale. A questo va aggiunto il fatto che con 10 mila litri di carburante, ovvero il pieno di nafta, l'aliscafo era troppo carico, ma assolutamente adeguato alla tratta".

Liberty Lines avrebbe intenzione di adeguare la flotta sostituendo alcuni aliscafi, ma ancora nulla si è concretizzato. "Rispetto al Tiziano, che fa la stessa tratta - riferisce la compagnia di navigazione - ogni mezzo ha le sue caratteristiche, non possiamo fare paragoni. Inoltre ieri c'era un po' di mare grosso. E per i mezzi nautici la valutazione meteo marina va fatta diversamente: l'onda di traverso, i bagagli, la nafta, hanno messo in difficoltà in alzata l'aliscafo. E' vero, il viaggio è stato effettuato in ritardo, ma a bordo c'erano quasi 200 passeggeri e un po' di mare in eccesso".