Ritarda la riapertura del pronto soccorso pediatrico al Cervello: "Atteso picco bronchioliti, si faccia in fretta"

Ritarda la riapertura del pronto soccorso pediatrico al Cervello. Lo denuncia il segretario regionale del Cimo Sicilia, Giuseppe Bonsignore, che ricorda : "Il trasferimento del pronto soccorso pediatrico era stato programmato per agosto, poi slittato a settembre, infine ad ottobre e così via. Sono stati da tempo eseguiti i lavori di ristrutturazione dei locali che dovrebbero accoglierlo, con tutte le sale visita dotate degli standard necessari per fronteggiare anche l'annuale emergenza delle bronchioliti che colpiscono puntualmente bambini e neonati, ma, incomprensibilmente, il trasferimento continua a essere rinviato".

"All’ospedale Cervello, che era stato riconvertito in presidio anti Covid durante la pandemia, il ritorno alla normalità è ancora in itinere. Da tempo avremmo dovuto vedere il ritorno alla base dei reparti di pediatria e ortopedia pediatrica e, soprattutto, del Pronto soccorso pediatrico che, invece, restano 'provvisorialmente'. allocati all’ospedale Villa Sofia”, dice Bonsignore.