Rita Levi Montalcini, venerdì a Palermo la cerimonia per il 10° anniversario della scomparsa

Venerdì 7 ottobre 2022 si svolgerà la cerimonia per il 10° Anniversario della scomparsa della prof.ssa Rita Levi-Montalcini, la grande scienziata che seppe conquistarsi la ribalta internazionale e i più importanti riconoscimenti, tra i quali il Premio Nobel per la Medicina nel 1986. L’iniziativa, promossa dall’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) Sezione di Palermo e dall’AIDU Sicilia (Associazione Italiana Docenti Universitari) entrambe presiedute dal Ch.mo Prof. Salvatore La Rosa, e da Zonta E-Club of Roma Parioli, membro dello Zonta International, presieduta dall’Ing. Giovanna Fichera, si articola in due sessioni: 1. Alle ore 10,00 presso l’Istituto Comprensivo Statale intestato alla scienziata, sito in via San Paolo 4, si svolgerà l’inaugurazione (vedi allegato di invito).Qui la poliedrica figura di Rita Levi-Montalcini sarà raccontata da chi l’ha conosciuta bene e porta oggi avanti il suo ricordo, ovvero la nipote Piera Levi-Montalcini, Presidente dell’omonima Associazione: “Rispetto per l’uomo, rispetto per l’ambiente, attenzione ai giovani, -dice la nipote- tre valori che Rita ha saputo interpretare al meglio”. 2. Alle ore 16,00 Convegno Nazionale dal titolo “Una Vita non solo per la Scienza” presso il Circolo Unificato, già sede del Circolo degli Ufficiali, Piazza Sant’Oliva, 25. Aprirà i lavori l’avv. Antonella Aiello, Consigliera Zonta E-Club Roma Parioli, Socia UCID Sez. Palermo e Socia UCID movimento Donne con sede a Roma,nonché ideatrice e coordinatrice della Cerimonia.

“L’idea di organizzare questo evento nasce dalla volontà di rendere omaggio alla Signora della Scienza - spiega l’avv. Aiello – eletta nel 1995 Cittadina Onoraria di Palermo e Socia Onoraria dello ZONTA Internazionale. Un pensiero all’unica Scienziata italiana insignita di un Premio Nobel per la medicina e la fisiologia, ad una donna straordinaria, che ha insegnato a tutti ad anteporre il bene collettivo a quello individuale auspicando l’abbattimento dei “soffitti di cristallo” per le donne e le giovani scienziate.Grazie alle sue scoperte, oggi è stato possibile la realizzazione di vaccini sicuri ed efficaci e, nell’ultimo anno, alla realizzazione dei vaccini anti Covid-19 che hanno salvato l’umanità intera dall’attuale pandemia”. Saranno presenti per i saluti istituzionali: Prof. On.le Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo; dott. Antonio Balsamo, Presidente Tribunale di Palermo; in video collegamento la Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, Presidente Consiglio Nazionale delle Ricerche; Prof. Salvatore Amato, Presidente Ordine dei Medici della Prov. di Palermo e la dott.ssa Ornella Cappelli, Presidente Consiglio Nazionale Donne Italiane. Modera il giornalista e scrittore Felice Cavallaro. Introducono: ing. Giovanna Fichera, Presidente ZONTA E-Club Roma Parioli e il prof. Salvatore La Rosa, Presidente UCID Palermo e AIDU Sicilia.

“Onorare la memoria di Rita Levi-Montalcini nel decimo anniversario della scomparsa è un doveroso omaggio ad una eccellenza della ricerca italiana, - spiega il prof. La Rosa - una grande scienziata insignita del premio nobel per la medicina. Ancor più grande è il privilegio di poterlo fare alla presenza e con la partecipazione di una sua nipote, l’ingegnere Piera Levi_Montalcini, Presidente della omonima Associazione”. Relazionano: Ch.mo Prof. Giovanni Puglisi, Rettore Università Kore di Enna; On.le Prof.ssa Amalia Bruni, scienziata; dott. Mario Allegra, Presidente Area della Ricerca di Palermo del CNR. Intervengono: dott.ssa Lia Sava, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo; Pamela Villoresi, attrice, regista e direttrice del Teatro Stabile “Andrea Biondo” di Palermo; dott.ssa Marina Rizzo, responsabile del Movimento “Donne in Neuroscienze”; in video collegamento Elena Sofia Ricci, attrice e interprete Tv della prof.ssa Rita Levi-Montalcini. Conclude l’ing. Piera Levi-Montalcini, Presidente dell’Associazione Levi-Montalcini. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Levi-Montalcini, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Consiglio Nazionale Donne Italiane (CNDI), l’I.C.S. “Rita Levi-Montalcini” di Palermo, il movimento “Donne in Neuroscienze”, e con oltre 20 prestigiosi Club Service e Associazioni femminili della città di Palermo e provincia. Per partecipare alla video cerimonia inviare una email a: info@zontaromaparioli.org oppure seguire la diretta sulla pagina Facebook: Zonta Roma Parioli III. Pa 03.10.2022 Ufficio Stampa Melinda Zacco melizacco@virgilio.it - 3476033859