Palermo ricorda la "signora della scienza": a 10 anni dall'addio un'intera giornata dedicata a Rita Levi Montalcini

Un'intera giornata dedicata a Rita Levi Montalcini. A dieci anni dalla scomparsa del premio Nobel per la Medicina, l’Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti) - Sezione di Palermo e l’Aidu Sicilia (Associazione italiana docenti universitari Sicilia), entrambe presiedute da Salvatore La Rosa, e Zonta E-Club of Roma Parioli, membro dello Zonta International, presieduta da Giovanna Fichera, promuovono l'iniziativa dal titolo 'Rita Levi Montalcini. Una vita non solo per la scienza', in programma oggi a Palermo.

Si comincia alle 10, all'Istituto comprensivo statale intestato a Rita Levi Montalcini, in via San Paolo 4, dove a raccontare la poliedrica figura della scienziata sarà la nipote Piera Levi-Montalcini, presidente dell’omonima associazione. "Rispetto per l’uomo, rispetto per l’ambiente, attenzione ai giovani - dice la nipote -: tre valori che Rita ha saputo interpretare al meglio".

Alle 16, al Circolo ufficiali di Palermo, in piazza Sant’Oliva, si terrà il convegno dal titolo 'Una vita non solo per la scienza'. Aprirà i lavori Antonella Aiello, consigliera Zonta E-Club Roma Parioli, socia Ucid - sezione Palermo e socia Ucid movimento donne, oltre che ideatrice e coordinatrice della cerimonia. "L’idea di organizzare questo evento nasce dalla volontà di rendere omaggio alla 'signora della Scienza' - spiega - eletta nel 1995 cittadina onoraria di Palermo e socia onoraria dello Zonta Internazionale -. Un pensiero all’unica scienziata italiana insignita di un Premio Nobel per la medicina e la fisiologia, a una donna straordinaria, che ha insegnato a tutti ad anteporre il bene collettivo a quello individuale, auspicando l’abbattimento dei 'soffitti di cristallo' per le donne e le giovani scienziate".

Dopo i saluti istituzionali, tra gli altri, del sindaco Roberto Lagalla, del presidente del Tribunale Antonio Balsamo, e in video collegamento di Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, interverranno Lia Sava, procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo; Pamela Villoresi, attrice, regista e direttrice del Teatro Biondo di Palermo; Marina Rizzo, responsabile del movimento 'Donne in Neuroscienze'; e in video collegamento Elena Sofia Ricci, attrice e interprete tv di Rita Levi-Montalcini. Le conclusioni saranno affidate alla nipote della scienziata.