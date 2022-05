Rita Dalla Chiesa: "Falcone ci ha sempre protetti, Andreotti non andò ai suoi funerali ma a quelli di Lima..."

"Ci ha sempre protetti". Rita Dalla Chiesa parla così di Giovanni Falcone, nel giorno del trentesimo anniversario della Strage di Capaci. La figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ha scritto un post sui social, accompagnato da alcune foto in bianco e nero. "Nella penultima foto (Falcone, ndr) era ai funerali di mio padre - scrive -. C’erano tutti, quel giorno. Mancava solo Andreotti. Così come sarebbe mancato, dieci anni dopo, ai suoi funerali. Per mio padre disse “preferisco andare ai battesimi che ai funerali”. Per Giovanni Falcone rispose a Maria Falcone “dovevo finire di scrivere un discorso da portare in Parlamento”. Caso strano, però, era presente ai funerali di Salvo Lima…. Fatevi una domanda e datevi una risposta…".