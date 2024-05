Elezioni Rsu Enel: la Flaei Cisl ottiene a Palermo due seggi su quattro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande affermazione della Flaei Cisl Palermo Trapani, la federazione degli elettrici della Cisl nei territori di Palermo e Trapani alle elezioni Rsu del Gruppo Enel. Nell’Ut di Palermo, l’unità territoriale infatti, la Flaei ha ottenuto oltre il 55 per cento delle preferenze grazie alle quali le sono stati assegnati due seggi su quattro. Grande risultato anche nel territorio trapanese dove, la Federazione elettrici della Cisl ha raggiunto il 73 per cento dei voti, ottenendo due seggi su tre. Un dato confermato anche per i candidati di Palermo e Trapani delle altre liste regionali del mercato e dei servizi, e dello staff grazie a oltre il 50 per cento.

In corso di scrutinio invece i risultati relativi all’elezione Rsu dell’Unità della produzione attesi per le prossime ore. “Questo grande risultato nei nostri territori – commentano Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani e Carlo Santodonato segretario Flaei Cisl Palermo Trapani - confermano che l’impegno quotidiano dei nostri Rsu Enel, è stato considerato fondamentale dai dipendenti del gruppo. Un impegno che siamo certi, in un settore così strategico per il futuro come quello elettrico, si rafforzerà in ogni unità Enel delle nostre città, con l’obiettivo sempre di fare il meglio per il futuro di azienda e lavoratori”.