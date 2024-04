Ristori per i danni causati dagli incendi della scorsa estate: domande entro il 7 maggio

C'è tempo fino al 7 maggio per presentare le domande di risarcimento per i danni causati dagli incendi e dall'eccezionale ondata di caldo che hanno colpito la città a partire dal 23 luglio 2023. Sul sito internet del Comune è stato pubblicato l'avviso relativo "ai primi interventi urgenti di Protezione civile".

L'avviso segue la deliberazione del Consiglio dei ministri, che lo scorso 26 febbraio, ha dichiarato lo stato dichiarato lo stato d'emergenza. Il governo nazionale ha poi assegnato alla Regione il compito di occuparsi delle pratiche gestionali di natura tecnica, amministrativa e contabile".

"Al fine di procedere alla stima delle risorse necessarie per un primo sostegno", la Protezione civile regione ha così disposto che "tutti coloro che hanno subito danni al patrimonio edilizio, alle attività economiche e produttive e al patrimonio pubblico" debbano fare istanza per il riconoscimento dei contributi al Comune, tramite pec, entro e non oltre le 23,59 del 7 maggio all'indirizzo protezionecivile@cert.comune.palermo.it. Uno dei moduli (clicca qui per scaricarli) è stato preso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e nel copia e incolla non è stato cambiato il nome della regione.