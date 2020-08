Ristoranti di Isola, scoperti 15 lavoratori in nero: uno di loro prendeva il reddito di cittadinanza

Sono quindici i lavoratori in nero scoperti dalla guardia di finanza durante i controlli nei ristoranti di Isola delle Femmine. Il blitz è scattato nell’ambito delle verifiche finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid-19. In azione, sul lungomare, le fiamme gialle e i carabinieri di Carini. Tra i quindici lavoratori in nero scoperti uno era percettore di reddito di cittadinanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’attività di controllo del territorio è stata effettuata nell’ambito dei servizi di ordine pubblico coordinati dalla questura di Palermo, presso stabilimenti balneari ed esercizi di ristorazione (il blitz è stato esteso anche in alcuni locali di Capaci). "Nei confronti dei titolari delle attività controllate - si legge in una nota - si procederà alla contestazione delle relative sanzioni amministrative per importi che vanno, per ciascun lavoratore in nero, da un minimo di 1.800 euro a un massimo di 10.800 euro. Inoltre i finanzieri, nei giorni a seguire, procederanno ad un controllo più approfondito della documentazione contabile acquisita al fine di riscontrare ulteriori eventuali irregolarità di natura fiscale. L’attività svolta dalle fiamme gialle si pone a tutela degli imprenditori che operano nel rispetto delle norme vigenti".