Baby gang e risse, un grido si alza da Mondello: "Diciamo no alla violenza"

"Diciamo no alla violenza". E' lo slogan del manifesto affisso domenica ai piedi della fontana in piazza a Mondello. L'iniziativa è stata fortemente voluta da tutto il quartiere e in particolar modo da Vincenzo Raccampo che, insieme ad altri residenti, ha voluto lanciare un messaggio con questo striscione. "L'idea arriva dopo i numerosi episodi di violenza tra giovani. Storie terribili che hanno coinvolto anche il nostro quartiere", afferma il consigliere della settima Circoscrizione nonché attivista che da molti anni, con l'associazione "Cristo nei poveri", si occupa del sociale.

Raccampo - che nonostante la stazza viene chiamato dagli amici "Piccolone" - si occupa di distribuire ogni giovedì la cena a chi non può permetterselo. Non ha nessuna lista e nessun nominativo: chiunque abbia voglia di un pasto caldo, sa che potrà trovare contare su di lui. Oltre al cibo Raccampo raccoglie indumenti e scarpe usate da donare durante il suo giro. Ex ultras del gruppo Borgo vecchio sisma e "mondellano" doc, tramite il passaparola ha creato un vero e proprio circuito coinvolgendo amici e parenti che condividono la sua missione.

"Sono da tempo a fianco degli invisibili di questa città. Conosco le strade e ascolto la gente. Mi rendo conto che dopo la pandemia la rabbia e la violenza sta prevalendo soprattutto tra i giovani. E questo slogan - dice Raccampo - vuole essere un monito per chiunque lo possa leggere. Come se fosse una preghiera, un mantra da ripetere quotidianamente. Spero che il Comune di Palermo faccia la propria parte per contenere i sempre più frequenti fenomeni di violenza che stanno invadendo la nostra splendida città".