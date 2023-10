Risse a Sferracavallo, la polizia intensifica i controlli: scattano multe a gogò

Dopo la terza rissa nel giro di 15 giorni a Sferracavallo, con calci e pugni alle giostre, la polizia ha intensificato i controlli nella borgata. La questura ha disposto il dispiegamento, in più giorni e su diversi turni, di un dispositivo composto da personale del commissariato San Lorenzo, del reparto Prevenzione crimine e della squadra mobile.

"Durante le operazioni - hanno spiegato dalla questura - sono state identificate 196 persone, di cui 38 con precedenti penali o di polizia, sono state controllate 28 persone sottoposte a misure di prevenzione di sicurezza, sono stati controllati 80 veicoli, elevate sanzioni ai sensi del codice della strada per un totale di settemila euro, ritirate tre patenti di guida, cinque carte di circolazione. Infine sono stati eseguiti: un fermo e un sequestro amministrativo e sottoposte a controllo amministrativo due attività di giostrai".

Negli ultimi tre weekend si erano verificati più casi di violenza, anche durante la festa dei Santi Cosma e Damiano, proprio in piazza Beccadelli, nella zona in cui si trovano le giostre. A scontrarsi sabato 30 settembre - a calci e pugni - diverse persone davanti a numerose famiglie. Il sabato precedente nella stessa zona si era verificata un'altra rissa anche in quel caso immortalata da un filmato in cui si vedono volare sedie e tavolini. Una settimana prima, il 16 settembre, un altro episodio del genere si sarebbe verificato a causa di un apprezzamento sui social non gradito rivolto ad una giovane.