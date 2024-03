Risse tra clienti, il questore dispone la chiusura di un pub in centro

Il questore ha disposto la sospensione, per la durata di dieci giorni, della licenza per somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dell'Officina, locale di via Giuseppe Puglisi Bertolino, a pochi passi da piazza Sturzo. La proposta di adozione del provvedimento di sospensione, inoltrata alla questura dalla compagnia dei carabinieri di piazza Verdi, scaturisce anche da due gravi liti.

In particolare, durante una di queste, iniziata all’interno del locale e degenerata in una rissa all’esterno, sono rimasti coinvolti alcuni cittadini stranieri. In questo caso sono intervenuti due carabinieri, che avevano appena terminato il turno di servizio e le volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

Il provvedimento è stato determinato anche dai numerosi controlli eseguiti da personale della polizia e dell’Arma a seguito dei quali è stata riscontrata in più occasioni la presenza, tra gli avventori, di persone con precedenti. Inoltre, diverse e numerose sono state le richieste di intervento, da parte di residenti alle forze di polizia per fatti occorsi nei pressi del locale.