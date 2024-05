Rissa tra tunisini e bengalesi in via Maqueda, arriva la polizia e scappano tutti

Ancora qualche minuto e via Maqueda si sarebbe trasformata in un ring. Un nuovo episodio di violenza è avvenuto sabato sera lungo le strade del centro storico dove sono intervenute numerose pattuglie di polizia e carabinieri per raccogliere l'allarme lanciato da qualche residente che aveva sentito gente urlare. "Presto, venite. C'è un uomo armato di coltello, stanno per ammazzarsi", ha spiegato all'operatore del 112. Al loro arrivo, però, le forze dell'ordine non hanno trovato nessuno. Al vaglio le immagini riprese da alcune telecamere.

In prima battuta gli agenti e i militari hanno avviato le ricerche delle persone coinvolte sulla scorta dei pochi elementi disponibili forniti dai testimoni. Due gruppi di diverse nazionalità, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero affrontati dopo che un tunisino avrebbe insultato e cercato di aggredire un uomo del Bangladesh dalle parti di via Torino. A quel punto altri connazionali del bengalese sarebbero intervenuti per dargli manforte, rischiando di scatenare una maxi rissa con coltelli e bottiglie di vetro.

Il suono delle sirene e i lampeggianti blu delle volanti hanno causato la fuga di tutti i partecipanti alla rissa. Terminata la fase di ricerche, con esito negativo, gli investigatori hanno controllato nei pronto soccorso della città per vedere se qualcuno fosse entrato di notte con ferite e lesioni compatibili con il principio di rissa. Anche in questo caso, però, non sarebbe stato individuato nessuno. Sono in corso le indagini per identificare i componenti dei due gruppi e chiarire il movente della violenza.

Un mese fa si era verificato un episodio simile e sempre in via Maqueda. Anche in quell'occasione si sarebbero affrontati due gruppi di nazionalità tunisina e bengalese. Alcuni giovani nordafricani, secondo quanto ricostruito, avrebbero importunato una donna cercando di darle un bacio. Il marito, un commerciante bengalese, sarebbe intervenuto per difendere la moglie e allontanare il giovane molestatore. In poco tempo è scoppiata una rissa sedata solo grazie all'arrivo di alcune pattuglie delle forze dell'ordine.