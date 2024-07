E' stata una violenta lite, forse fra un gruppo di tunisini e un'altra persona che prima le avrebbe prese e poi sarebbe tornata da Ballarò con i rinforzi per pestarlo. E' questa la prima ricostruzione di un'aggressione avvenuta oggi pomeriggio in via Maqueda, all'altezza di via Fiume. Un ragazzo di 17 anni di nazionalità tunisina è stato coinvolto in una rissa, maturata forse dopo un precedente, al culmine della quale è stato preso a calci e pugni da almeno tre persone che sono fuggite prima dell'arrivo della polizia.

Dopo l'intervento dei sanitari del 118 il giovane, trovato in una pozza di sangue e con ferite su tutto il corpo, è stato rianimato e intubato prima di essere accompagnato al pronto soccorso del Policlinico dove sarebbe arrivato in arresto cardiaco. Il ragazzo è stato intubato e sottoposto a numerosi accertamenti. Gli agenti delle volanti e della squadra mobile hanno avviato le indagini e stanno ascoltando i primi potenziali testimoni che avrebbero assistito alla scena. "Si sono 'ammazzati'. Ci potevano essere turisti o bambini, qui è una giungla", dice un commerciante bengalese che ha il negozio lì vicino.

La zona, tra le telecamere pubbliche e quelle private degli esercizi commerciali, è piena di impianti di videosorveglianza che potrebbero chiarire i contorni della vicenda e portare all'identificazione delle persone coinvolte nella rissa. Altra partita sarà invece quella relativa al movente. Quello tra via Maqueda e via Fiume è un incrocio molto frequentato, a tutte le ore del giorno e della notte, dove spesso residenti ed esercenti si trovano costretti a chiamare il 112 per segnalare episodi di spaccio e di violenza.