Rissa tra parenti con botte e coltelli scatena il panico in via Paruta: cinque feriti

Qualche parola di troppo e in pochi minuti si è scatenato un parapiglia con calci, pugni, spintoni e un coltello usato per minacciare i parenti avversari. Pochi attimi che hanno portato anche al ferimento di alcuni dei protagonisti della rissa che questa notte ha acceso il panico alle spalle di via Paruta.

La lite è scoppiata intorno alla mezzanotte in piazzale Giangiacomo Ciaccio Montalto. Cinque persone, tra i 40 e i 14 anni - alcune delle quali imparentate tra loro - hanno iniziato a menarsi (per motivi che al momento restano ancora sconosciuti) scatenando in pochi minuti il caos. Adesso quattro di loro sono stati denunciati per rissa, mentre un altro per porto abusivo d'armi.

I residenti dei palazzi intorno, svegliati dalle urla di chi stava assistendo alla scena e provava a dividere i cinque, hanno immediatamente chiamato il 112. Quando però il radiomobile dei carabinieri è giunto nella piazza, la lite era già terminata e alcuni dei protagonisti si erano allontanati. Gli altri sono stati fermati e perquisiti: è a quel punto che i militari hanno scoperto che tra di loro uno aveva addosso un coltello.

Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118 che, dopo le prime cure, ha trasportato i feriti in ospedale. "Abbiamo sentito urlare e piangere - racconta a PalermoToday un testimone - siamo immediatamente scesi per strada e abbiamo visto alcune persone con il sangue sul volto. Una ragazza strillava e piangeva disperata".