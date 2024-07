Via Maqueda violenta, nuova rissa in un fast food: quattro feriti e due arrestati

Le forze dell'ordine "smontano" il presidio in centro e scatta di nuovo la rissa in via Maqueda. E' accaduto ieri intorno alle 19 all'interno di un fast food di cucina italiana e indiana. Due ventenni di origine tunisina, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, al culmine di una discussione avrebbero aggredito due uomini originari del Bangladesh, entrambi 35enni, uno dei quali lavora proprio nel ristorante.

Tutti e quattro i coinvolti sono rimasti feriti e una volta portati in ospedale sono stati dimessi con prognosi che vanno dai 5 ai 30 giorni. Ingenti i danni al locale dove sono rimaste anche tracce di sangue. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i sanitari del 118. I due tunisini sono stati arrestati in attesa del'udienza di convalida.

L'episodio è avvenuto a distanza di qualche giorno dalla spedizione punitiva che ha ridotto in fin di vita un tunisino diciassettenne, ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico, ieri si è verificato un altro episodio di violenza. Sempre nella stessa zona. Ed è allarme fra i residenti: "Questa zona di via Maqueda è in mano a bande che si contendono il territorio. Noi residenti siamo vittime di questi balordi che trascorrono qui intere giornate. La rissa e l’aggressione è avvenuta sotto gli occhi di turisti terrorizzati".