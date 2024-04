Gruppo di ragazzi molesta la moglie di un commerciante, in via Maqueda scoppia la rissa

Avrebbero disturbato passanti e turiste e poi avrebbero dato un bacio a una donna provocando l'ira del marito. Una violenta rissa è scoppiata nella notte in via Maqueda, all'altezza di via Fiume, dove un gruppo di tunisini e un altro di bengalesi si sono affrontati in strada. Ad avere la peggio è stato un ragazzo della "fazione" africana, un 23enne che è finito al pronto soccorso del Civico per varie contusioni su tutto il corpo. Dopo alcune radiografie il giovane è stato dimesso. Sull'episodio indaga la polizia.

A fornire una ricostruzione dell'episodio sono alcuni residenti e commercianti della zona. "C'è un gruppo di ragazzi, prevalentemente tunisino, che nel tardo pomeriggio - racconta uno di loro - si mettono in strada a bere e fumare. Poi disturbano la gente che passa, soprattutto le turiste e in generale le donne". Un episodio avvenuto nella tarda serata di ieri, però, sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: "Un ragazzo di questi ha importunato una donna, sposata con un commerciante bengalese, e le ha dato un bacio prima di scappare".

Il marito, a quel punto, lo avrebbe inseguito insieme ad altri connazionali per picchiarli e "vendicare" se stesso e della moglie. Dopo diverse telefonate al 112 sono intervenute le pattuglie della polizia che però non avrebbero trovato nessuno. Via Maqueda appariva deserta. Gli investigatori hanno ascoltato il tunisino dimesso dall'ospedale e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza installate in zona che potrebbero risultare utili per identificare le persone coinvolte nella scazzottata.