Il pestaggio di via Maqueda, restano critiche le condizioni del tunisino: "Conosceva il suo aggressore"

Vittima e aggressore si conoscevano e, poco prima del violento pestaggio del tunisino di 17 anni in via Maqueda, alcuni amici del giovane li avrebbero anche visti insieme. La polizia, che indaga sull'accaduto, ha ascoltato diversi testimoni e acquisito le immagini riprese dalle diverse telecamere installate nella zona tra impianti pubblici e attività commerciali. Non sono invece incoraggianti le notizie che arrivano dal reparto di Rianimazione del Policlinico dove ieri pomeriggio è stato ricoverato il giovane, picchiato a sangue all’altezza di via Fiume prima di essere soccorso dal 118 e portato in ospedale in condizioni critiche.

Tutto è successo intorno alle 19, in un punto molto frequentato del centro storico dove spesso gruppi di giovani si radunano. "Stanno qui a bere e fumare, forze dell’ordine qui non se ne vedono. Eppure - spiega a PalermoToday un commerciante del Bangladesh - passano continuamente turisti e famiglie con bambini e passeggini". Il diciassettenne tunisino si trovava in compagnia di alcuni amici, che poi si sarebbero allontanati, quando - secondo i testimoni - avrebbe avuto un primo acceso "confronto" con un ragazzo somalo. Ancora da chiarire le ragioni dell’alterco poi sfociato nella violenza alla quale avrebbero preso parte altre presone.

Secondo quanto ricostruito sinora tra i due sarebbero volati i primi schiaffi e il somalo sarebbe andato a piedi verso Ballarò per chiamare i rinforzi. Pochi minuti dopo sarebbe tornato all’angolo con via Fiume, avrebbe ripreso la discussione e poi, insieme agli altri, avrebbe pestato a sangue il tunisino lasciandolo a terra incosciente. Nella caduta il giovane tunisino avrebbe anche battuto con violenza la testa. Da qui probabilmente l'emorragia cerebrale massiva che ha reso necessario l’intervento del 118 e il trasferimento d'urgenza al Policlinico. Al suo arrivo il diciassettenne era già andato in arresto cardiaco, forse per la seconda volta, ma i medici sono riusciti a rianimarlo e a strapparlo alla morte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli investigatori dell’Ufficio prevenzione generale e della squadra mobile hanno avviato le indagini sentendo altri ragazzi che avrebbero assistito alla scena e sequestrando le immagini delle telecamere che potrebbero aver ripreso l’antefatto e il primo scontro ma anche il pestaggio e i componenti del branco di cui avrebbe fatto parte anche il somalo. I poliziotti cercheranno poi di chiarire il movente dell’aggressione. Diverse le piste seguite per ora. Non si esclude che l’accesa discussione sia legata allo spaccio di droga e all’insistente richiesta, secondo alcuni testimoni, di alcune dosi di hashish da cedere senza pagare.