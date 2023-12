La sparatoria in via La Lumia, perquisizioni al Borgo: le indagini ostacolate anche dall'omertà

C'erano decine di persone, sono state immortalate dalle telecamere di diverse attività commerciali e pure da chi ha filmato la terribile scena degli spari in via Isidoro La Lumia, nella notte tra sabato e domenica scorsi, ma nessuno parla, nessuno si fa avanti per fornire dettagli utili alle indagini. E certamente tra coloro che erano presenti non tutti erano coinvolti nello scontro da cui è scaturita la sparatoria. I carabinieri stanno eseguendo una serie di perquisizioni a Borgo Vecchio e acquisendo le immagini riprese in un raggio un po' più ampio.

Ed è molto probabile che, se mai si risalirà a chi in mezzo alla folla ha impugnato una pistola aprendo il fuoco, questo accadrà proprio grazie ai video delle telecamere di sorveglianza. Nelle scorse ore è stato individuato un giovane che si sarebbe fatto curare delle ferite all'ospedale Civico proprio nelle ore successive al caos accaduto in via La Lumia, sembrava potesse essere coinvolto nella rissa, ma poi ha spiegato di essere caduto dal motorino e di non avere nulla a che vedere con quei fatti.

Le immagini riprese a due passi dal Politeama, che hanno immortalato tutta la scena, non sono sufficientemente nitide per riuscire a individuare il volto delle persone, a cominciare proprio da chi aveva la pistola e l'ha pure usata. Che ci possa essere stato qualche ferito - non necessariamente da arma da fuoco - sarebbe abbastanza certo secondo gli investigatori perché nella zona in cui è avvenuto lo scontro sono state trovate tracce di sangue.