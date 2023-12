Il video ripreso da un residente inizia con la raffica di colpi esplosi, forse all'incrocio con via Gaetano Daita, da qualcuno che poi sarebbe fuggito a bordo di uno scooter. "Guarda questo con la pistola, questo con il cappello", commenta un giovane riferendosi a un soggetto che spara ancora una volta in aria. Indagano i carabinieri

VIDEO | La rissa e i colpi di pistola, far west in via La Lumia: le immagini