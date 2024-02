Due carabinieri liberi dal servizio intervenuti per sedare una rissa in piazza Sturzo si sono ritrovati loro stessi vittime della violenza. E la stessa sorte è toccata poco dopo ai poliziotti delle volanti intervenuti in loro soccorso. Due degli autori dell'aggressione sono stati poi arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre 4 agenti e uno dei due militari sono dovuti ricorrere alle cure dei medici.

L'episodio è avvenuto la notte scorsa, quando i due carabinieri, appena finito il loro turno di lavoro, sono passati nella piazza del centro e si sono accorti di un gruppo di giovani che prima discuteva animatamente e in breve tempo è passato alle mani. I militari hanno deciso di intervenire e hanno chiamato il 112 per chiedere rinforzi. I ragazzi, tra cui anche uno straniero ubriaco, però, a quel punto hanno smesso di litigare tra loro e se la sono presa proprio con i carabinieri. In loro aiuto sono arrivati i poliziotti che, tuttavia, hanno avuto a loro volta difficoltà a bloccare il giovane straniero, anche perché protetto dagli altri. Alla fine, però, hanno avuto la meglio le forze dell'ordine.

Sono scattati i due arresti, ma 4 dei poliziotti intervenuti per sedare la rissa sono stati refertati in ospedale, per 3 la prognosi è di una settimana e per uno di 4 giorni, stessa prognosi di 4 giorni anche per uno dei carabinieri.