La maxi rissa in piazza Sant'Anna, individuati e denunciati quattro giovani

Grazie alle telecamere di zona sono stati identificati e, dopo 10 giorni, denunciati. Hanno tutti un'età compresa tra i 17 e i 23 anni i ragazzi che nella notte dello scorso 16 novembre sono stati i protagonisti di una maxi rissa in piazza Sant'Anna. Pugni e sgabelli che volano, per un episodio di movida violenta in una delle zone più calde del centro storico.

Sul fatto, avvenuto nel tratto ad angolo con via Cagliari, stava indagando la polizia fino a oggi che ha chiuso il cerchio. La piazza in pochi minuti si è trasformata in un teatro di scontri violenti e disordini che ha coinvolto un folto numero di giovani, mettendo a rischio l'incolumità pubblica degli avventori presenti nei locali della zona.

Gli agenti del commissariato Oreto Stazione ha da subito avviato riscontri e verifiche per risalire alle identità di chi, nel contesto della rissa, aveva rivestito un ruolo attivo. Determinanti sono stati gli occhi elettronici della zona, le cui registrazioni hanno restituito chiare responsabilità dei quattro ragazzi, adesso denunciati per rissa aggravata. Le indagini hanno consentito di tracciare un quadro esaustivo anche delle fasi immediatamente precedenti ai tafferugli e di quelle successive, per cui sono in corso ulteriori accertamenti.