Sabato sera di violenza a Termini Imerese, rissa tra ragazzi in piazza Duomo

Notte di violenza a Termini Imerese. Due gruppi di giovani se le sono date di santa ragione ieri sera in piazza Duomo dove sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri per riportare la calma. Diverse le persone coinvolte tra i ragazzi che hanno preso parte alla scazzottata e chi impaurito cercava di fuggire per non beccarsi qualche colpo nella foga.

I militari del Raggruppameneto di Termini Imerese hanno acquisito i video ripresi da alcune telecamere installate nella zona ma anche da alcuni dei presenti che hanno attivato la videocamera del proprio smartphone. Altri giovani sono stati portati nottetempo in caserma nel tentativo di ricostruire la dinamica dell'episodio. Per il momento resta ignoto ciò che, con la "complicità" dell'alcol, avrebbe scatenato la violenza.

Un'altra rissa si era verificata nei giorni scorsi a San Vito Lo Capo, meta estiva per tanti palermitani e turisti in arrivo da ogni dove. Almeno una ventina di persone si sono affrontate davanti a un lido che si trova in via Savoia. Uno scontro senza esclusione di colpi con l'utilizzo di sedie, pezzi di legno e altri arredi presi dai locali. Sull'episodio indaga la Compagnia di Trapani.