Un'altra rissa nella piazza di Sferracavallo: volano sedie e tavolini

A distanza di una settimana esatta dall'ultimo precedente, un'altra rissa è scoppiata ieri sera in piazza Beccadelli, a Sferracavallo. A picchiarsi - per cause ancora da chiarire - sono stati alcuni venditori ambulanti divisi in due bande. E' successo tutto nel corso di uno spettacolo di musica anni '90 nell'ambito dei festeggiamenti per i santi patroni Cosma e Damiano. Botte da orbi e lanci di sedie e tavolini, davanti a un ristorante, poi il fuggi fuggi. Un uomo è rimasto ferito alla nuca.

"Scene da far west davanti a decine di famiglie terrorizzate con le forze dell'ordine totalmente assenti", dicono alcuni testimoni. A documentare il tutto anche un video girato da una delle persone coinvolte. La rissa è avvenuta intorno alla mezzanotte, al culmine dei festeggiamenti. E adesso suona l'allarme sicurezza a Sferracavallo: numerose le proteste sui social da parte dei residenti.

Scene del tutto simili a quelle vissute una settimana fa nella rissa avvenuta sempre nella piazza di Sferracavallo. Lanci di tavolini, mazzate e pugni: in quella occasione una decina di persone si erano affrontate con violenza inseguendosi fino alla scogliera. Tra questi anche alcuni ristoratori che gestiscono le attività nella terrazza sul mare. All'arrivo della polizia i protagonisti della violenza si erano già tutti allontanati.