VIDEO | Lanci di tavolini, mazzate e pugni: rissa nella piazza di Sferracavallo

Una decina di persone si sono affrontate con violenza inseguendosi fino alla scogliera. Tra questi anche alcuni ristoratori che gestiscono le attività sul belvedere. Non si conoscono le ragioni della discussione che è degenerata in violenza. All'arrivo della polizia i protagonisti della violenza si erano già tutti allontanati

Se le sono date di santa ragione, picchiandosi a mani nude ma anche utilizzando delle mazze e lanciandosi contro tavolini e sedie. Una maxi rissa è avvenuta ieri in piazza Beccadelli, a Sferracavallo. A picchiarsi una decina di persone tra le quali anche alcuni commercianti e ristoratori che hanno le loro attività sul belvedere. Qualcuno ha contattato il 112 segnalando ciò che stava accadendo. All'arrivo degli agenti delle volanti di polizia c'era la piazza sottosopra mentre i protagonisti della scazzotata erano già fuggiti facendo perdere le proprie tracce. La scena è stata però ripresa con lo smartphone da una residente affacciata.

Le immagini riprese dalla donna mostrano una decina di persone che si affrontano fra i ristoranti della piazza. Un ragazzo con una maglietta di colore nero si avvicina ad alcuni tavolini, ne afferra uno e lo lancia contro un gruppetto. Poi si allontana, torna nuovamente verso i tavolini e ne lancia un altro contro un ristorante. Da quel gruppetto parte un uomo che indossa una maglia rossa. Un conoscente cerca di bloccarlo ma lui si dimena, si mette a correre e insegue il ragazzo continuando la scazzotata sotto un albero, vicino alla scogliera. Nel video si vede una grande confusione, una donna che urla "basta" e un uomo che grida: "Siete tutti morti!".

I poliziotti hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere insallate in zona per identificare i protagonisti della violenza e valutare come procedere. Per il momento nessuno avrebbe presentato denuncia per l'accaduto né ci sono stati accessi in ospedale compatibili con una rissa.

Ieri a Sferracavallo si è tenuta la manifestazione organizzata da residenti, associazioni e comitati a tutela della borgata marinara. In tanti hanno partecipato con una molletta sul naso in segno di protesta nei confronti del Comune, accusato di essere "assente", a causa dei cattivi odori registrati in zona per via dei rifiuti, degli incendi e per finire anche delle alghe. Il sindaco infatti due giorni fa ha emesso un'ordinanza imponendo il divieto di balneazione vicino a via Plauto dopo gli esami dell'Arpa che hanno accertato lo sforamento del valore massimo di Ostreopsis ovata.