Dopo la rissa di sabato sera il questore dispone la chiusura per un mese del "Pay One"

Dopo la rissa di sabato sera, in cui si sono scontrati una ventina di giovani a suon di pugni, calci e forse anche colpi di spranga, la questura ha deciso di sospendere per un mese l'attività della discoteca "Pay One" di via dei Nebrodi.

Un provvedimento che era nell'aria e che era già stato adottato per un altro locale in cui si erano verificati gravi disordini due settimane fa, ovvero l'Isound di via dell'Arsenale. In questo caso i responsabili della rissa sono stati identificati e sono tutti minorenni.

Durante gli scontri al "Pay One" - per il quale il 24 febbraio scorso era già stata disposta la chiusura di 10 giorni e per fatti simili - come riferiscono dalla questura, un giovane sarebbe rimasto ferito alla testa e una minorenne sarebbe stata invece colpita da un attacco di panico.

Secondo una prima ricostruzione - ma ci sono decine di video che documentano quanto accaduto in via dei Nebrodi - la rissa sarebbe iniziata all'interno del "Pay One" e si sarebbe poi spostata in strada. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni ed è molto probabile che anche in questo caso siano coinvolti diversi minorenni. Non si esclude che possa essersi trattato di un regolamento di conti.