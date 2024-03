"Nessuna rissa in campo tra giocatori e genitori", dopo 7 anni assolti allenatori e dirigenti di due squadre

Ci sono voluti più di sette anni per stabilire che nel campo dell'Acquasanta, dove l'11 dicembre del 2016, si fronteggiarono le squadre Allievi della Fincantieri e del Città di Carini, non vi fu alcuna rissa. Il giudice del tribunale monocratico, Michelangelo Calderone, ha infatti assolto quattro imputati che erano finiti a processo proprio con quest'accusa.

La sentenza appena emessa scagiona con la formula piena "perché il fatto non sussiste" Antonino Mancuso, Vincenzo Porretto, Giuseppe Lo Piccolo e Francesco Piscitello, allenatori e dirigenti accompagnatori delle due società, difesi dagli avvocati Giovanni Castronovo, Antonino Giampino e Laura Milazzo, che hanno sostenuto che quanto avvenuto durante la partita furono semplici scaramucce determinate da un fallo di reazione, che non sarebbe stato adeguatamente sanzionato dal direttore di gara con un cartellino rosso.

Le due squadre si contendevano il primo posto in classifica nello storico campo del cantiere navale. Dopo il fallo ci furono momenti di tensione, che coinvolsero oltre ai giovani giocatori anche i loro genitori in tribuna e alcuni di loro invasero anche il campo. Per calmare gli animi fu necessario l'intervento della polizia. Da lì scattò poi per gli imputati l'accusa di rissa.

La difesa ha però prodotto un video nel quale erano stati immortalati i momenti di concitazione e che dimostrava come in realtà non ci fu una rissa, ma un breve alterco tra giocatori, che gli imputati con il loro immediato intervento sedarono. Tesi che è stata accolta dal tribunale e che ha portato alle assoluzioni.