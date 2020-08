Ancora violenza a Sferracavallo, rissa sul lungomare: uomo finisce in ospedale

Ancora un episodio di violenza nel lungomare tra Sferracavallo e Barcarello. Un uomo è stato ricoverato ieri pomeriggio in ospedale dopo essere stato colpito nel corso di una rissa ancora tutta da ricostruire. Stando agli accertamenti medici eseguiti al pronto soccorso la persona aggredita, entrata in codice rosso, ha riportato diverse lesioni e un delicato trauma toracico ma non sarebbe in pericolo di vita.

A indagare su cosa sia accaduto ieri in via Scalo di Sferracavallo, intorno alle 18.30, saranno gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico intervenuti a seguito delle segnalazioni fatte da alcuni bagnanti e passanti. Secondo le prime informazioni l’uomo, del quale non si conosce l’identità, sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone per ragioni ancora da chiarire.

Appena due giorni fa, a poche centinaia di metri da lì, è stato registrato un altro caso di violenza. Ad essere aggredita è stata una giornalista, che collabora anche con la redazione di PalermoToday, impegnata a filmare il tentativo dei carabinieri di sgomberare la "tendopoli" allestita a ridosso di Ferragosto nella spiaggia di Barcarello e in barba alle norme anti Covid.