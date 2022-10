La rissa tra i clienti e la serata non autorizzata, polizia chiude per un mese il Tayta Beach

La maxi rissa, l'arrivo della polizia, i controlli. A distanza di due mesi il questore Leopoldo Laricchia ha sospeso per trenta giorni la licenza del lido "Tayta Beach", in via Messina Marine, a Romagnolo. I fatti risalgono alla notte tra l’8 e il 9 agosto.

A raccontare come sono andate le cose è la questura: "Gli agenti sono intervenuti dopo un episodio di violenza sfociato in rissa che ha visto coinvolti alcuni clienti, poi successivamente medicati dal personale sanitario - spiegano dagli uffici di polizia -. In quella circostanza, dopo alcuni controlli, è emerso che nel locale era in atto una serata danzante non autorizzata. Dagli esiti di ulteriori accertamenti amministrativi effettuati, è stato inoltre appurato che il titolare del lido era stato più volte segnalato per aver organizzato serate in assenza della necessaria agibilità di pubblico spettacolo e della licenza del questore".

Così, per il Tayta, è scattato il provvedimento (l'ex articolo 100 del Testo Unico) istruito dalla divisione di polizia amministrativa e sociale della questura di Palermo. "Il questore della provincia di Palermo, con l'obiettivo di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini - dicono dalla polizia - ha così adottato il provvedimento di sospensione della licenza dello stabilimento balneare, disponendo la temporanea chiusura per la durata di 30 giorni, a partire dal 14 ottobre".