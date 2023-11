Calcio a 5, rissa in Jato-Pioppo: maxi squalifiche per 5 giocatori e multe alle due società

A emettere il fischio finale sulla partita Jato-Pioppo, valida per il campionato di C2 di calcio a 5 e sospesa per rissa sabato scorso, è stato il giudice sportivo. Sconfitta per sei a zero a tavolino per entrambe, mille euro di multa e diffida per i padroni di casa e 500 euro di sanzione per gli ospiti. E ancora: otto giornate di squalifica per Umberto Vultaggio, calciatore del Pioppo, e sei turni di stop ciascuno per Giorgio Di Lorenzo, Giovanni Mario Fuschi, Giovanni Geluso e Francesco Paolo Moncada, tutti giocatori dello Jato.

"Al 9’ del secondo tempo - scrive il giudice sportivo descrivendo i fatti attraverso il referto dell'arbitro Graziano di Palermo - dopo l’espulsione di Vultaggio (Pioppo Futsal) per contegno offensivo nei confronti di sostenitori avversari, scoppiava una rissa con scambi calciatori e sostenitori di entrambe le società, con scambi di calci e pugni tra gli stessi, che si protraeva per circa 15 minuti circa fino all’arrivo delle forze dell’ordine nel frattempo chiamate" dallo stesso arbitro.