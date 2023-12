Notte di violenza a Terrasini: rissa tra ragazzi con pugni, calci e lanci di bottiglie

Si sarebbero affrontati nella piazza di Terrasini e, dopo un primo contatto, lo scontro si sarebbe spostato nella vicina villetta comunale. I carabinieri indagano su una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica in piazza Duomo e in cui sarebbero stati coinvolte oltre dieci giovani. Nessuno però, con ferite compatibili, si sarebbe presentato al pronto soccorso o avrebbe sporto denuncia. Ancora da chiarire cosa abbia acceso la miccia della violenza, se uno sguardo di troppo o una discussione degenerata.

Quando i carabinieri del Nucleo radiomobile - allertati da qualche passante - hanno raggiunto la piazza non hanno trovato nessuno. Gli investigatori hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire un importante contributo per identificare i partecipanti, che oltre a utilizzare le mani avrebbe usato e lanciato delle bottiglie di vetro.

"Condanniamo fermamente fatti di questo genere - dice a PalermoToday il sindaco, Giosuè Maniaci - e stiamo collaborando con i militari dell'Arma ai quali vanno sempre i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto e spero possano risalire il prima possibile all’identità dei responsabili e punirli. Abbiamo predisposto diverse ordinanze nel tempo per limitare la musica fino all’una, servire l’alcol solo ai tavoli e niente vetro dopo le 23 ma non è sufficiente. Serve una maggiore presenza delle forze dell'ordine".