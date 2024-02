L'aggressione al Country, l'allarme: "Escalation di violenza, in un anno aumento del 40% di episodi con minorenni protagonisti"

Pretendevano di entrare in discoteca e volevano farlo anche senza pagare. "Altrimenti vi ammazziamo a tutti, vi facciamo chiudere il locale", gridava uno. E mentre i buttafuori cercavano di respingerli un altro avrebbe alzato il livello delle minacce: "Dobbiamo prendere il ferro (la pistola, ndr) in macchina?". Sono solo alcune delle frasi proferite dai quattro minorenni indagati per tentata estorsione e ora rinchiusi in comunità su disposizione del gip Alessandra Puglisi per l'aggressione subita pochi mesi fa dagli addetti alla sicurezza del Country. A coordinare le indagini Claudia Caramanna, procuratore per i minorenni, che non nasconde la propria preoccupazione per l'incremento degli episodi di violenza che vedono i giovani protagonisti: "Spesso agiscono in branco facendosi forza l'uno con l'altro in una sorta di delirio di onnipotenza. Negli anni - spiega a PalermoToday - c'è stato un peggioramento e purtroppo lo vediamo anche dai numeri delle iscrizioni nei registri che è aumentato nell'ultimo anno".

I fatti si sono verificati poco prima delle due del 26 novembre scorso, vicino al botteghino della discoteca di viale dell'Olimpo. Un gruppo di giovani, come mostrano le diverse telecamere, cerca di accedere al locale pur non avendo biglietto. Scavalcano le pareti dell'area di filtraggio e si mettono a cavalcioni: "Levatevi davanti, dobbiamo entrare teste di min…", dice uno spingendo buttafuori e clienti. Qualcuno cerca pure di lanciare una transenna in metallo. Il tira e molla dura per un po', la tensione si alza, qualcosa innesca la miccia ed esplode la violenza. I giovani scaricano una raffica calci e pugni contro gli addetti alla sicurezza che devono incassare i colpi mentre cercano solo di allontanarli. Gli organizzatori chiamano il 112, ma all’arrivo delle forze dell’ordine si è creato già il deserto.

In pochi mesi gli investigatori del commissariato San Lorenzo, coordinati anche dal procuratore aggiunto Massimo Russo, sono riusciti a identificare i giovani. Su quanto successo quella notte convergono sia i racconti forniti dai vari addetti alla sicurezza, ascoltati subito dopo i fatti, che le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. Si tratta di ragazzi nati tra il 2006 e il 2007. Qualcuno risulta già indagato per furto, qualcuno è stato già segnalato per altri episodi di rissa nella stessa discoteca e qualcun altro ha violato il divieto imposto dal questore di accedere ai locali di pubblico intrattenimento. Solo uno risulta incensurato e solo per lui il gip, pur ammettendo che si sarebbe limitato alle minacce senza usare violenza, ha disposto l'obbligo di dimora nella propria abitazione perché al pari degli amici avrebbe "approfittato della forza del gruppo per procurarsi un facile profitto".

"Misura adeguata ad assicurare le esigenze di tutela della collettività e temporaneamente a fronteggiare quelle rieducative appare quella indicata dal pm - scrive nel provvedimento il giudice per le indagini preliminari - perché misure meno afflittive sarebbero facilmente violate tenuto conto dell'indole violenta". Anche perché alcuni, rimarca il gip, "hanno dimostrato di non essere in grado di rispettare le prescrizioni dell’autorità". Oltre a questo fascicolo ne è stato aperto un altro presso la Procura ordinaria per altri due ragazzi che hanno già compiuto 18 anni, indagati anche loro per il reato di tentata estorsione.

Caramanna: "Totale senso d'impunità, pubblicano tutto sui social"

Ed è proprio questo che impensierisce, sotto il profilo generale, il procuratore per i minori: "Fra il 2022 e il 2023 c'è stato un incremento all'incirca del 40% relativo alle iscrizioni di minori in ordine a reati contro la persona che - spiega - comprendono percosse, lesioni, risse, violenze sessuali anche di gruppo, stalking, minacce, tentati omicidi e omicidi. L'agire in branco costituisce una specificità degna di nota ma preoccupa l'atteggiamento di sfida collegato al mancato rispetto delle istituzioni e al 'senso di impunità'. Pubblicano tutto sui social, si vantano di ciò che fanno e lo divulgano. Bisogna ascoltare i giovani, provare a comprendere il loro malessere. Spesso l’aggressività cela una grande fragilità e un forte disagio e in questo senso dobbiamo lavorare sugli adulti, sulle famiglie, sugli educatori".