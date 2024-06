Rissa a colpi di bottiglie in strada, danneggiate alcune auto: denunciata una donna

Se le sono date di santa ragione tra le auto parcheggiate, prendendosi a pugni e usando pure le bottiglie di birra vuote per colpirsi. Una violenta rissa è scoppiata ieri sera in strada all'altezza dell'incrocio tra via Francesco Ferrara e via Giuseppe de Spuches. Dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti, sul posto sono intervenute i carabinieri del Nucleo radiomobile. All'arrivo dei militari quasi tutte le persone coinvolte sono fuggite.

Non è chiaro cosa abbia scatenato l'episodio di violenza, avvenuto vicino a un minimarket diventato luogo d'incontro per i giovani che vogliono bere una birra in compagnia. Per cause ancora da accertare due gruppetti si sono affrontati con calci e pugni, azzuffandosi sulle macchine in sosta e danneggiandone alcune. I militari hanno ascoltato alcuni alcuni testimoni e una donna, poi indicata da un residente come una dei protagonisti della rissa.

Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118 che ha soccorso un uomo che sarebbe stato spintonato dalla donna, una 54enne poi denunciata dai militari dell'Arma. Il ferito è stato accompagnato in ospedale per accertamenti per una sospetta frattura. Al vaglio le immagini riprese da alcune telecamere installate in zona che potrebbero servire a ricostruire l'accaduto e individuare le persone coinvolte ma scappate alla vista delle pattuglie.