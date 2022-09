La rissa in famiglia a San Lorenzo, le precisazioni dell'avvocato di uno dei coinvolti

In relazione all'articolo pubblicato il 21 settembre, dal titolo "Dalla separazione alla rissa tra le famiglie nuora e suocera si prendano a morsi: quattro denunce", l'ex genero tiene a fare alcune precisazioni tramite il suo avvocato, Maria Lavinia Benigno: "Il mio assistito deve prendere atto come nell'articolo si può leggere quanto segue: 'Sequestrata anche una mazza da baseball con cui l'ex genero avrebbe provato a danneggiare l'auto del suocero che, a sua volta, avrebbe provato a investirlo'. Il mio assistito, quale 'ex genero' individuato nell'articolo in questione intende precisare che si tratta di informazioni errate, che egli nella vicenda in questione non ha mai impugnato alcuna 'mazza da baseball', né qualsiasi altro corpo contundente o oggetto di qualsivoglia genere. In secondo luogo fa pure presente come nel corso degli eventi in questione non abbia mai neppure colpito in alcun modo l'auto del suocero o altre cose e/o persone. Il mio assistito, infine, specifica come nell'ambito dei fatti in argomento è stato lui a subire gravi danni alla propria persona in quanto investito dalla succitata auto".