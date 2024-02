VIDEO | "Vi ammazziamo tutti": calci e pugni ai buttafuori, le immagini dell'aggressione al Country

Le telecamere del locale di viale dell'Olimpo hanno ripreso quanto successo quella notte. Per l'episodio risalente al 26 novembre scorso quattro minorenni sono stati indagati per tentata estorsione e tre su decisione del gip sono stati portati in comunità. Procedimento separato per altri due ragazzi coinvolti che hanno già compiuto 18 anni