Una quarantina di ragazzini vuole entrare senza pagare, caos al Country: interviene la polizia

Una banda composta da una quarantina di ragazzini si è presentata ieri sera al Country di viale dell'Olimpo e ha preteso di entrare senza pagare, provocando gli addetti alla sicurezza e riuscendo alla fine ad invadere il locale. Non ci sono stati feriti o danni, ma proprio per garantire l'incolumità dei tanti clienti che, invece, l'ingresso l'avevano pagato, si è deciso di sospendere la serata e di chiamare la polizia.

Sul posto, ieri sera, sono arrivate almeno 6 volanti e gli agenti sono riusciti a riportare la calma. Tra i clienti, però, si è diffuso il panico e quella che doveva essere una serata spensierata e di divertimento è diventata - per colpa dell'arroganza del gruppo di giovani - un momento di tensione.

Il titolare del Country, Vincenzo Di Fresco, conferma a PalermoToday l'accaduto e spiega: "Capita sempre che qualcuno cerchi di entrare senza pagare e riusciamo a risolvere la questione, ieri sera però erano veramente in tantissimi. Per evitare altri problemi e soprattutto di mettere a rischio la sicurezza dei nostri clienti, abbiamo deciso di sospendere la serata e chiamare la polizia". E aggiunge: "Tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e lunedì presenteremo un esposto, non siamo disposti a tollerare questi comportamenti". Comportamenti che, di fatto, impediscono all'imprenditore di lavorare.

"Sono episodi che si verificano anche in altri locali ed in altre città d'Italia. Da oltre un anno - continua Di Fresco - denunciamo questa situazione attraverso il nostro sindacato e chiediamo alla questura di garantire un presidio almeno in occasione delle serate più affollate. La risposta è che ci dobbiamo attrezzare con la vigilanza privata...". Ma poi, viene da dire, la polizia comunque è costretta ad intervenire, quindi forse sarebbe meglio prevenire.

La sospensione della serata, oltre alla paura, ha creato anche dei disagi ai clienti: "C'era un pullman di studenti in Erasmus che hanno dovuto aspettare un bel po' che il mezzo venisse a recuperarli - racconta Di Fresco - visto che avevano appuntamento alle 3 e non avevano messo in conto che sarebbe successo ciò che poi è accaduto. Stiamo cercando una soluzione per provare a rimborsare chi aveva regolarmente pagato per entrare".

Gli episodi di violenza nei locali notturni sono sempre più frequenti e in molti casi - cosa che non è successa per fortuna al Country ieri sera - si arriva alle mani o alle spranghe. Molto spesso, peraltro, a provocare disordini e risse sono proprio gruppi di giovanissimi, anche minorenni, che impediscono a chi gestisce le attività e a chi organizza le serate di lavorare e ai clienti che rispettano le regole di divertirsi senza timori dopo aver pagato l'ingresso.