Maxi rissa tra i locali della movida in via La Lumia, esplosi diversi colpi di pistola

E' stata una maxi rissa, con almeno dieci persone coinvolte, al culmine della quale un uomo, forse un giovane, ha estratto una pistola e ha esploso diversi colpi di pistola. Sono almeno cinque i bossoli sequestrati dai carabinieri che indagano su quanto successo nella notte tra i locali della movida, nella zona di via Isidoro La Lumia e via Gaetano Daita, al Politeama. Per il momento non risultano esserci feriti ma i militari, che indagano sull'accaduto, stanno verificando negli ospedali se sia arrivato qualcuno con ferite riconducibili alla sparatoria.

La rissa è scoppiata intorno alle 2, in strada, provocando il fuggi fuggi di almeno un centinaio di giovane. "Si sono picchiati - racconta a PalermoToday un ragazzo che era presente - e dopo un primo round si sono fermati. Si sono spostati in via Isidoro La Lumia e un tizio ha iniziato a sparare. Hanno tirato via a un altro che prima urlava a qualcuno 'Mi devi rispettare' e lo hanno massacrato di botte. A un certo punto è saltata fuori la pistola e ha sparato un colpo in aria prima di scappare".

Numerose le segnalazioni arrivate al 112 seguite dall'intervento delle pattuglie del Nucleo radiomobile che però non hanno trovato la strada quasi deserta. Stando alle immagini riprese da un residente e ai primi rilievi dei carabinieri, i colpi esplosi sarebbero stati almeno cinque - come i bossoli ritrovati - e alcuni sarebbero stati esplosi ad altezza d'uomo. Per chiarire questi dettagli bisognerà però attendere i rilievi dei militari della Sezione investigazioni scientifiche che hanno eseguito gli esami balistici. Al vaglio anche altre immagini riprese da alcune telecamere.

Diversi mezzi parcheggiati in via Gaetano Daita - una Fiat 500L, una Fiat Grande Punto e una Audi A3 - sono stati danneggiati (foto in basso) da qualcuno che, nella concitazione della fuga, le avrebbe speronate per scappare e mettersi in salvo.