Battesimo finisce in rissa, botte da orbi tra familiari davanti a un ristorante del Borgo

Quella che avrebbe dovuto essere la festa per un battesimo, per celebrare l’ultima arrivata in famiglia, si è trasformata in una serata di violenza in cui anche padre e figlio si sarebbero azzuffati e picchiati. E’ successo domenica sera in un locale del Borgo Vecchio, dove le forze dell’ordine sono intervenute intorno alla mezzanotte dopo alcune chiamate arrivate al 112. "Si stanno ammazzando", ha detto un residente.

Secondo quanto ricostruito la famiglia della festeggiata aveva scelto un locale dove cenare e bere in onore della bambina nata pochi mesi fa. La serata sarebbe trascorsa tranquillamente, dagli antipasti sino al brindisi finale. Dopo aver pagato il conto, i commensali si sarebbero attardati all’interno del locale in attesa che finisse di piovere. Improvvisamente però, per questioni da chiarire, gli animi si sarebbero accesi.

Il titolare del ristorante ha chiuso i battenti poco prima della mezzanotte, mentre gli invitati alla cena avrebbero continuato a discutere animatamente in mezzo alla strada. "Non ho capito cosa sia successo. Ero affacciato - racconta a PalermoToday un residente - quando ho visto queste persone che iniziavano a spintonarsi e urlare. Poi alcuni di loro hanno iniziato a darsele di santa ragione".

La zuffa sarebbe proseguita per più di mezzora, sino a quando sono intervenute alcune pattuglie e un’ambulanza del 118. "Li abbiamo visti da lontano. Sentivamo urlare - spiega un altro ristoratore - e si sono avvicinati verso il nostro locale. C’erano almeno due persone con la faccia insanguinata. Un macello". All’arrivo degli agenti uno dei contendenti - forse un minorenne - sarebbe scappato facendo perdere le proprie tracce.

Le forze dell’ordine a quel punto avrebbero sedato definitivamente la rissa in cui, secondo quanto ricostruito, si sarebbero presi a calci e pugni fra di loro anche il padre e nonno della neonata. Nonostante la violenza nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze ma solo alcuni lividi e delle escoriazioni che sono state medicate sul posto dai sanitari del 118.