VIDEO | Ragazza tirata per i capelli e presa a calci e pugni da una coetanea davanti alla scuola

E' successo a pochi passi dall'Istituto alberghiero di corso dei Mille. "Ma perché non la lasci stare?", chiede un commerciante a una giovane cercando di intervenire. "Perché non si fa i fatti suoi?", risponde lei che poi afferra la "rivale" e la trascina in strada. "Accura alle macchine", urla qualcuno mentre l'asfalto si trasforma in un ring