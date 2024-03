Rissa al McDonald's, picchiati due lavoratori: intervento dei carabinieri, identificati 3 uomini

Quando sono entrati da McDonald's c'è stato il fuggi fuggi dei pochi clienti presenti a quell'ora, seguito da un'aggressione e dall'intervento dei carabinieri e di un'ambulanza. E' successo sabato notte nel nuovo fast food di via Emerico Amari dove un dipendente 38enne e un altro lavoratore 24enne sono stati picchiati, per cause ancora da chiarire, da tre persone che sono state successivamente identificate dai carabinieri in attesa che le vittime presentassero denuncia.

A segnalare l'episodio avvenuto in piena notte è stato uno dei residenti svegliati dalle urla. "Erano più o meno le 3. Ho visto un gruppetto - racconta l'uomo a PalermoToday - che è entrato nel locale mentre altri ragazzi sono rimasti fuori. Le persone che si trovavano all'interno sono fuggite per non restare coinvolte nella rissa". Dopo l'episodio di violenza e alcune telefonate arrivate al 112 sono intervenuti i militari del Nucleo radiomobile che hanno sedato la rissa e identificato un 27enne, un diciassettenne e un 48enne.

Uno dei due dipendenti picchiati, un egiziano di 38 anni che ha riportato ecchimosi al volto ed escoriazioni su altre parti del corpo, è stato soccorso dal personale del 118 e portato per accertamenti al Policlinico dov’è entrato in codice giallo. Più lievi le ferite riportate dall’altra persona aggredita, un ragazzo di 24 anni che lavora per una delle ditte fornitrici della catena di ristorazione americana. Indagini in corso per chiarire l'origine della scazzottata.