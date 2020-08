Accoltellato a Ballarò, operaio comunale si presenta in caserma: "L'ho colpito io"

Fermato un operaio comunale per l’accoltellamento di Ferragosto a Ballarò. Un uomo di 53 anni, L.R., si è presentato stamattina nella caserma Carini dei carabinieri insieme al proprio avvocato per fornire la propria versione dei fatti su quanto accaduto tre giorni fa nella zona del mercato storico. Al termine degli accertamenti l’operaio, impiegato nel settore dei servizi cimiteriali, è stato indagato per tentato omicidio e sottoposto ai domiciliari.

Le indagini sono state avviate dalla polizia quando un 52enne è arrivato al Policlinico, accompagnato da alcuni conoscenti, con una ferita all’addome. A contattare gli investigatori sono stati gli stessi medici ipotizzando che l’uomo fosse finito in mezzo a una rissa dai contorni ancora poco chiari. Tre giorni dopo l'accaduto L.R. ha varcato la porta della caserma ed è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti.

L'uomo, difeso dall'avvocato Anna Lisa Abbate, avrebbe raccontato quanto successo a Ballarò. "Quando si è reso conto che la persona offesa era rimasta ferita - spiega il legale - il mio assistito ha deciso di farsi ascoltare per ricostruire il parapiglia di quel giorno. I due si conoscevano e avrebbero avuto un'accesa discussione per via di una somma di denaro prestata e non restituita".

In pochi secondi sarebbero volate parole grosse e l'operaio comunale avrebbe afferrato un oggetto non meglio precisato da terra colpendo il 52enne. "Sono stati separati - aggiunge il legale - ma non si sarebbe reso conto della gravità dell'accaduto. La persona offesa non era caduta e non sembrava versare in gravi condizioni. A quel punto entrambi si sarebbero allontanati".