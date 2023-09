La telefonata al Policlinico per prenotare una risonanza: "Con la ricetta nessuna data, pagando 200 euro fra 7 giorni"

Per la risonanza magnetica con l'esenzione "non ci sono le date", se invece l'esame viene chiesto a pagamento la disponibilità si trova "fra una settimana". E' in estrema sintesi la vicenda segnalata a PalermoToday da un quarantacinquenne che da qualche tempo soffre di problemi respiratori. Lo scorso 22 agosto, il suo medico generico gli ha prescritto, appunto, una risonanza magnetica al massiccio facciale per una sospetta sinusite. Ma è da ormai due settimane che i tentativi di prenotazione al Policlinico vanno a vuoto.

L'audio della telefonata al Cup del Policlinico

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ho telefonato al Cup almeno 5 volte e ogni volta la risposta è stata sempre la stessa". L'ultima chiamata è stata registrata dall'utente. Dopo la richiesta della ricetta e del codice fiscale, l'operatrice dice: "Non è cambiato nulla, non è questione di guasto, è che non ci sono le date". Non viene dunque fornita alcuna opzione nonostante la ricetta abbia una prescrizione con priorità "P", ovvero programmabile con prestazione da erogare entro i 120 giorni. A quel punto, l'utente chiede se è possibile effettuare la risonanza a pagamento, trovando immediatamente spazio per l'esame "il 13 settembre", con l'esborso di "200 euro".

La risposta del Policlinico

"L'impossibilità di prenotare l'esame - spiegano dal Policlinico - è legato al fatto che le agende istituzionali sono sature al 31 dicembre 2023 per la notevole domanda esterna, nonostante l’impegno dell’Azienda a garantire prestazioni diagnostiche 6 giorni su 7". E aggiungono: "Il caso segnalato ripropone il problema dell’appropriatezza prescrittiva, tra le cause dell’allungamento delle liste di attesa. Appare infatti sproporzionata la richiesta di una risonanza magnetica rispetto all'ipotesi diagnostica formulata, ossia 'infiammazione dei seni paranasali'. Inoltre, si evidenzia che il medico curante ha indicato una priorità di prenotazione 'P', cioè è programmabile, che consente una prenotazione entro i 120 giorni". Durante la conversazione però all'utente non è stata fornita alcuna data, né da qui ai prossimi 4 mesi, né oltre. Il Policlinico si scusa con l'utente se "non sono state date le informazioni richieste" e puntualizza inoltre che "la mission principale dell’azienda ospedaliera universitaria è soprattutto quella di ricovero e cura, con la conseguenza che le attività diagnostiche sono prioritariamente dedicate ai pazienti ricoverati e di pronto soccorso".

Il piano della Regione per smaltire le liste d'attesa

Il tema delle liste d'attesa è parecchio caldo in queste settimane. La Regione, a luglio scorso ha approvato un piano predisposto dall’assessorato della Salute con una strategia di intervento per smaltire nel più breve tempo possibile le prestazioni in sospeso. Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano complessivamente a 48,5 milioni di euro. E per domani i manager di Asp e ospedali siciliani sono convocati a Palazzo d'Orleans per fare un punto sull’attività di riprogrammazione dell’offerta sanitaria. Per quanto riguarda il Policlinico, lo scorso 24 agosto, si è riunita la Rete Arp, la rete aziendale per il recupero delle prestazioni. A tal proposito è stato costituito un team che contatterà i pazienti per aggiornare le posizioni in agenda o acquisire eventuali disponibilità a essere trattati in un’altra struttura sanitaria. E chissà che non sarà richiamato anche l'utente che non ha trovato spazio per la risonanza magnetica.