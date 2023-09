L'Asp risponde a La Vardera: "Non ci sono risonanze magnetiche in magazzino"

A distanza di 24 ore dalle accuse del deputato regionale Ismaele La Vardera in merito all'esistenza di una risonanza magnetica in via Gaetano La Loggia, all’ex ospedale Pisani "pagata con i soldi pubblici quasi 850 mila euro e mai utilizzata", l'Asp ha replicato attraverso una nota. "Non risultano nei magazzini, né dell’ex ospedale Pisani, né in altri ospedali dell’Asp di Palermo, apparecchiature di risonanza magnetica - dicono dall'azienda sanitaria provinciale di Palermo -. Esiste solo un’aggiudicazione di una risonanza magnetica per l’ospedale Cimino di Termini Imerese. L’apparecchiatura non è stata ancora ordinata, né installata o consegnata - e quindi non è stata pagata - in quanto i locali destinati alla sua allocazione, nonostante il sopralluogo effettuato a suo tempo dalla ditta aggiudicataria, in corso d’opera non sono risultati utilizzabili. L’ufficio tecnico è intervenuto con nuova progettazione su altri locali. Le procedure sono in corso".