Bimba palermitana resta ferita durante gita alla riserva dello Zingaro, soccorsa in elicottero

Tanta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per una bimba palermitana di dieci anni rimasta ferita mentre stava facendo un'escursione alla riserva dello Zingaro con i genitori. La piccola è scivolata mentre percorreva il sentiero costiero nei pressi di Cala Marinella e si è fatta male alla caviglia destra, riportando una sospetta frattura.

A dare l'allarme è stato il papà della piccola. Il soccorso alpino e speleologico siciliano una volta ricevuta la segnalazione, per ridurre al minimo i tempi di intervento e i rischi, ha attivato l'Aeonautica Militare. Mentre due tecnici di elisoccorso del Soccorso alpino si sono diretti in auto verso Castellammare del Golfo, dall'aeroporto di Trapani Birgi è decollato un elicottero dell'Aeronautica, che li ha prelevati al campo sportivo per sbarcarli pochi minuti dopo sul luogo dell'incidente. Qui i tecnici del Soccorso alpino hanno imbracato e issato a bordo col verricello prima la bambina, dopo averle immobilizzato la gamba, e poi la madre (per accompagnarla, essendo la ferita minorenne). L'elicottero è atterrato nuovamente al campo sportivo dove ad attenderle c'era un'autoambulanza del 118. Sul posto anche i carabinieri di Castellammare.