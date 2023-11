VIDEO | Emergenza abitativa, senza casa occupano la Cattedrale: “Non andremo via finché il sindaco non ci riceve”

Si tratta di 24 famiglie che da anni vivono in un immobile in corso Pisani e a cui nel settembre scorso è stato notificato un avviso di sgombero. Tra di loro minori e persino donne in gravidanza. Gabriele Rizzo (Asia Usb): “Non riusciamo ad avere un dialogo con il Comune, Lagalla si dimetta”