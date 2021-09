Rischio frane a Castronovo di Sicilia, al via i lavori per mettere in sicurezza piazza Passalacqua

E' la piazza più grande del centro storico di Castronovo di Sicilia, nel Palermitano. “Largo Passalacqua” è però anche un pezzo di città antica che ha bisogno di essere salvaguardato dal trascorrere del tempo e dal costante movimento del terreno che rischia di trascinare ogni cosa a valle. Ne sono testimonianza le profonde lesioni sulla pavimentazione e sui muri delle case.

Una situazione di potenziale pericolo sulla quale l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha deciso di intervenire. Già nel 2019 la struttura commissariale aveva realizzato un primo consolidamento in via Carracchia, nella parte più bassa della zona interessata, e adesso sta per completare l'opera. Il nuovo intervento, destinato a ridare un assetto stabile all'intera area, è stato appena affidato alla Geo Drilling di Lentini che si è aggiudicata l'appalto per 255 mila euro. I lavori consisteranno nella costruzione di due paratie: una di berlinesi, con armatura in lamina d'acciaio, e l'altra di pali coronati da un cordolo largo un metro.

E’ stato previsto anche un sistema di smaltimento delle acque piovane, totalmente assente nella adiacente via Platani. Ciò servirà a disinnescare le infiltrazioni che fino a oggi hanno avuto un ruolo chiave nell'evoluzione dei dissesti, già evidenti già nel 2015.