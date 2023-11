Ricci a rischio estinzione nelle aree marine protette, i dati che allarmano: "Tra giugno e ottobre erano solo 86"

Ricci a rischio estinzione nelle Aree marine protette siciliane. E' quanto emerge dai dati del Mopa (Monitoring Paracentrotus), il progetto coordinato dal dipartimento Scienze della Terra e del Mare dell'Università per la tutela di questa specie importantissima sia sotto il profilo ecologico che economico. "Abbiamo campionato solamente 48 paracentrotus lividus e 38 arbacia lixula tra giugno e ottobre - dice la professoressa Paola Gianguzza, responsabilità scientifica del progetto, lanciando l'allarme -. Questo ci fa riflettere sul fatto che debbano essere attivate nuove misure di sorveglianza in quanto il paracentrotus è una specie edule di grandissimo valore economico nonostante alcuni prelievi illegali sono stati anche infatti all'interno delle Aree marine protette"

I ricercatori hanno impiegato una metodologia scientifica per verificare la consistenza delle popolazioni naturali del riccio di mare (Paracentrotus lividus) in cinque Aree marine protette: Capo Gallo-Isola delle Femmine (Palermo), Capo Milazzo (Messina), Isola di Ustica (Palermo), Plemmirio (Siracusa) e Isole Ciclopi (Catania). "Abbiamo comparato i dati raccolti in campo con la Local ecological knowledge (Lek), una tecnica che usa la memoria storica dei pescatori - spiega professoressa Gianguzza -. Siamo partiti proprio da loro per ricercare i punti in cui i pescatori si ricordavano essere maggiormente presenti questi specie; successivamente abbiamo agito entrando in campo con immersioni nelle Aree marine protette".

"I risultati ottenuti purtroppo confermano le impressioni che da qualche anno si avevano sulla progressiva scomparsa di questa specie - afferma Marco Toccaceli, responsabile Crea (Cooperativa ricerche ecologiche ed ambientali -. Siamo di fronte ad un vero e proprio crollo delle popolazioni naturali di riccio di mare, che impone una seria presa d'atto, con conseguenti misure di salvaguardia da parte della Regione Siciliana non più procrastinabili. Sarà importantissimo proseguire con le indagini scientifiche nei prossimi anni, estendendole anche alle altre fasce costiere e Aree marine protette siciliane".

In risposta a questi dati preoccupanti, per Iskender Forioso, chief executive director dell’European research institute, "la perdita di biodiversità soprattutto nel mar Mediterraneo è costante e continua. Siamo impegnati da sempre nel contrasto al fenomeno e nella sensibilizzazione tra i giovani, giovanissimi e adulti di cosa comporti questa perdita ".

Proprio per gestire e tutelare il riccio di mare (Paracentrotus lividus) in Sicilia, il progetto Mop pone l'obiettivo ultimo di mettere a punto l'aggiornamento del piano di gestione già previsto dalla legge del 20 giugno 2019, che verrà realizzato non solo attraverso la quantificazione della risorsa, ma soprattutto con attività di divulgazione, comunicazione e conoscenza sulle risorse e sul loro utilizzo sostenibile.