Monte Pellegrino, "rischio crolli imminente": il Comune sgombera 28 famiglie all'Addaura

Ordinanze di sgombero "con effetto immediato" per 28 famiglie che vivono in alcune case di via Annibale, all'Addaura. Le ha emanate il sindaco Leoluca Orlando alla luce del rischio crolli "imminente" dal costone roccioso di Monte Pellegrino.

Le abitazioni sgomberate ricadono all’interno della zona "R4" (rischio molto elevato). Il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore ai Lavori pubblici Maria Prestigiacomo hanno scritto al commissario regionale per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, al prefetto Giuseppe Forlani e al presidente della Regione Nello Musumeci, chiedendo un incontro "urgentissimo" sulla situazione delle famiglie coinvolte dallo sgombero e sulla necessità di messa in sicurezza dell’area.

Il sindaco, infatti, nella sua lettera, parte dalla “gravità dei rilievi” contenuta nella recente relazione dei tecnici che a fine luglio hanno effettuato delle riprese con un drone utilizzando il laser scanner. Lo stesso “approfondimento delle indagini”, a leggere la relazione dei tecnici, può essere “potenzialmente accrescitivo” del rischio crolli “indotto sulle abitazioni sottostanti”. Dalla relazione dei tecnici si evince anche che qualsiasi intervento potrà soltanto “mitigare” il rischio.

Per questo sono scattate le ordinanze di sgombero. Frattanto s'attendono analisi più approfondite, tra cui rilievi di parete e prove di estrazione. Oltre allo sgombero dei 28 nuclei familiari, è stato inibito il transito alle auto in ampia parte in via Annibale.