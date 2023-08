Si tuffa in mare con la bandiera rossa e rischia di annegare: pensionato salvato dai bagnini

Ha rischiato di annegare a Isola delle Femmine, ma grazie all'immediato intervento di due bagnini questa mattina un uomo di 74 anni è stato riportato a riva sano e salvo, nonostante la corrente e il mare agitato dal forte vento di maestrale di queste ore lo avessero spinto al largo.

La storia a lieto fine, nella spiaggia del lido La Sirenetta a pochi passi da Palermo, è stata raccontata proprio dal pensionato che, ancora sotto choc, ha subito ringraziato i due ragazzi che lo hanno raggiunto dopo averlo visto in pericolo.

Nonostante la bandiera rossa, l'uomo si è tuffato per una nuotata. "Il mare era molto agitato - ha raccontato a PalermoToday Gioacchino Di Vita - ma non avrei mai immaginato che una semplice bagnata a riva si sarebbe potuta trasformare in una tragedia e che la marea mi spingesse fuori fino a farmi perdere il controllo. Sono vivo per miracolo".